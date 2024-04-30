Восемь изданий подали в суд на ChatGPT

Восемь американских газет подали в суд на компанию Microsoft и разработчика чат-бота ChatGPT, уличив компании в нарушении авторских прав. Об этом сообщает Axios со ссылкой на судебный документ.

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В публикации отмечается, что восемь изданий, принадлежащих инвестиционному гиганту Alden Global Capital, подали в суд на OpenAI и Microsoft за нарушение авторских прав.

Иск подали New York Daily News, Chicago Tribune, Orlando Sentinel, South Florida Sun Sentinel, San Jose Mercury News, Denver Post, Orange County Register и St. Paul Pioneer Press.

Издания обвиняют компании в хищении миллионов статей, защищенных авторским правом, без должного разрешения и оплаты.

Что такое чат-бот ChatGPT и как им пользоваться из России

В декабре 2023 года американская ежедневная газета The New York Times (NYT) подала судебный иск против корпорации Microsoft и компании-разработчика интеллектуального чат-бота ChatGPT OpenAI из-за нарушения авторских прав. Согласно иску, OpenAI и Microsoft обучали свои системы искусственного интеллекта (ИИ) на миллионах статей NYT.