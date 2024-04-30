В NASA сообщили, что Россия может присоединиться к соглашению Артемиды

Россия может присоединиться к программе Artemis Accord (соглашение Артемиды), возглавляемой США, сообщила заместитель директора Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Памела Мелрой, выступая в вашингтонском центре «Меридиан». По ее словам, частью договора при желании может стать абсолютно любое государство, передает ТАСС.

Безусловно [Россия может присоединиться] <...> Любая [страна] может подписать соглашение Artemis Accords, — заявила Мелрой.

Соглашение Артемиды регулирует принципы сотрудничества и гражданской деятельности по исследованию и использованию Луны, Марса, комет и астероидов. К настоящему времени документ подписали несколько стран, среди которых США, Австралия, Великобритания, Канада и другие. Соглашение остается открытым для подписания на неопределенный срок.

Ранее сообщалось, что NASA удалось сделать снимки загадочного объекта, который несколько раз проследовал над Луной перед камерой аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO). Как выяснили ученые, это первый южнокорейский лунный зонд Korea Pathfinder Lunar Orbiter, который чаще называют Danuri. Объект запечатлен в пяти километрах от LRO.