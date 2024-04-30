Ученые нашли новые доказательства существования темной материи

Американские ученые из Калифорнийского университета в Ирвине получили новые косвенные доказательства существования темной материи. Это показала серия экспериментов по цифровому моделированию. Исследование опубликовано в научном журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

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Тест включал в себя компьютерное моделирование обоих типов материи — обычной и темной — чтобы объяснить наличие странных особенностей, изученных в реальных галактиках. Речь шла о закономерностях в движении звезд и космического газа.

По словам команды, эти особенности оказалось трудно объяснить без учета воздействия темной материи.

«Наблюдаемые галактики, похоже, подчиняются тесной взаимосвязи между материей, которую мы видим, и предполагаемой темной материей», — сказал один из исследователей, профессор физики Джеймс Баллок.

Эти результаты подтвердила другая группа ученых, которая придерживается скептических взглядов на существование темной материи.

«Проще говоря, особенности, которые мы изучали в наблюдениях, требуют как существования темной материи, так и учета физики нормальной материи», — добавил соавтор научной работы, доцент Хорхе Морено.

Согласно существующим теориям, темная материя может составлять до 85% массы Вселенной. Однако это загадочное вещество не взаимодействует со светом, поэтому его до сих пор никому не удалось обнаружить.