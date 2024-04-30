Экипаж китайского космического корабля «Шэньчжоу-17» успешно приземлился

Благополучное приземление совершил экипаж китайского пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-17», сообщило Центральное телевидение Китая.

Спускаемая капсула с тремя тайконавтами произвела посадку на площадке Дунфэн в автономном районе Внутренняя Монголия в северной части Китая, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Центрального телевидения Китая.

Экипаж провел на орбите полгода, он занимался научными экспериментами, испытаниями, монтажом и ремонтом в космосе.

Также они собирали эксплуатационные данные, выполняли задачи по повышению эффективности функционирования станции и усилению координации.