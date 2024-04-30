Киев обсуждает с Европой ограничения для Telegram

Киевские власти обсуждают со странами Европы регуляцию мессенджера Telegram. Об этом заявила председатель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк в эфире телемарафона, сообщает издание «Страна.ua».

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Так, Telegram предлагают внести в перечень цифровых платформ, которые подлежат регуляции, что даст возможность его блокировать и штрафовать.

«В таких случаях блокировки или в случае нарушений законодательства могут быть оштрафованы. Как это происходит с другими компаниями, которые в этом перечне», - передает слова Герасимьюк RT.

Глава Нацсовета по ТВ также предложила запретить украинским чиновникам и государственным организациям вести страницы в Telegram.