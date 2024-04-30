Samsung выпустит эксклюзивный для Китая Galaxy C55 в других странах

Предстоящий смартфон Samsung Galaxy F55 является копией представленного ранее в Китае Galaxy C55. Об этом сообщает портал GizmoChina.

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Согласно источнику, готовящийся к выходу Samsung Galaxy F55 ничем не будет отличаться от «оригинальной» модели, которая, как считалось до этого, была эксклюзивным устройством для Китая.

Таким образом, новинка для глобального рынка получит заднюю панель из экокожи в оранжевом и черном цветах, чип Snapdragon 7 Gen 1 и модификации 8/128, 8/256 или 12/256 ГБ на выбор.

Экран Galaxy F55 получит 6,7-дюймовую панель Super AMOLED с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, а также аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт.

Основная камера смартфона с разрешением 50 Мп будет дополнена ультраширокоугольным и макромодулем на 8 и 5 Мп соответственно, а селфи-камера получит датчик с разрешением 50 Мп.

На данный момент подтверждено, что Samsung Galaxy F55 выйдет в Индии, однако о доступности новинки в других странах пока не сообщается. По слухам, кожаный смартфон поступит в продажу по цене от 27 тыс. рупий (около 29,7 тыс. руб.) за версию 8/128 ГБ.