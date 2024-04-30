В сервисе PlayStation Store случился массовый сбой

В сервисе PlayStation Store (PS Store) случился массовый сбой, из-за которого пользователи потеряли возможность привязки банковских карт к аккаунту. Об этом сообщает Telegram-канал «Мир PlayStation».

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По данным ресурса, проблема наблюдается в турецком регионе, которым пользуются многие российские геймеры, и не только. Сбой дал о себе знать утром 30 апреля 2024 года. Чем он вызван и как скоро будет устранен, не сообщается.

Банковскую карту не удается привязать к аккаунту ни в веб-версии PlayStation Store, ни через интерфейс консолей. В первом случае с сайта полностью исчезла кнопка для активации привязки платежных средств, а во втором – при попытке проведения процедура возникает ошибка.

Официальный сайт PlayStation Network Service Status для проверки исправности онлайн-сервисов на момент публикации новости не зарегистрировал сбой ни в одной из служб. По данным сайта, в Турции, США и ряде европейских стран все сервисы работают стабильно.