В Польше нашли утерянные тома братьев Гримм с заметками, которые еще никто не читал

В Польской университетской библиотеке в городе Познань нашли 27 оригинальных томов из частной коллекции братьев Якоба и Вильгельма Гримм. Об этом сообщает Daily Mail.

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По данным газеты, в книгах есть рукописные заметки авторов, которые никто до настоящего времени не читал. Специалисты отметили, что находка ценна для исследования наследия братьев Гримм, потому что она может дать представление об их методе работы и выборе тем.

Ученые из польского университета Адама Мицкевича потратили полгода на изучение найденных записей. Они пытались найти серию, которая, как считалось, была уничтожена во время Второй мировой войны.

В марте британские ученые из Бристольского университета обнаружили утерянное письмо, чьим автором, предположительно, была младшая сестра великого английского драматурга Уильяма Шекспира Джоан Шекспир. Несмотря на близкое родство со знаменитым автором, о его близкой родственнице почти ничего не известно.