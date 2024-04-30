В сети появилась фотография нового смартфона Meizu с камерой, как у iPhone

Несмотря на заявление Meizu о выходе из бизнеса смартфонов, в сети появились фотографии нового устройства бренда под названием 21 Note. Об этом сообщает издание GSMArena.

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Согласно живым изображениям, устройство будет иметь как минимум два разных цвета, оба с одинаковым волнистым эффектом на задней панели. Кроме того, можно заметить, что Meizu решила использовать в новинке блок камер с расположением объективов, как у флагманских моделей iPhone последних нескольких лет.

«Что еще интереснее, Meizu впервые решила вернуться к серии Note после того, как в марте 2019 года выпустила модель Meizu Note 9. Эта серия была популярна благодаря большим экранам и относительно низкой стоимости устройства», – пишет GSMArena.

В начале 2024 года генеральный директор Meizu Шэнь Цзию заявил о намерении компании отказаться от выпуска новых смартфонов и желании провести реструктуризацию с целью разработки «терминальных устройств» с искусственным интеллектом вроде семейства больших языковых моделей GPT от Open AI. Ожидается, что в этом году компания выпустит новую мобильную ОС, адаптированную для ИИ-гаджетов.

В первую очередь новое ПО будет совместимо с бортовыми компьютерами автомобилей Polestar, Volvo и Lotus. Все данные автомобильные марки, как и сама Meizu, являются активами автоконцерна Geely.