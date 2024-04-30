Telegram не удалил более 120 тысяч материалов после требований РКН

Telegram не удалил более 120 тысяч противоправных материалов после требований Роскомнадзора. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что на данный момент число не удаленных по требованию РКН противоправных материалов в Telegram — около 120 тысяч.

Также отмечается, что всё ещё не удалены около 505 противоправных материалов на платформе Twitch.

Кроме того, видеохостинг YouTube не удалил более 60 тысяч противоправных материалов после требований Роскомнадзора.