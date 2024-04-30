Космонавты на МКС рассказали о восстановлении после выхода в открытый космос

Космонавты на Международной космической станции (МКС) при помощи физических упражнений восстанавливаются после первого в 2024 году выхода в открытый космос, передает спецкор ТАСС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

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"Полноценный сон и адекватная физическая нагрузка помогают космонавту восстановиться после тяжелой работы во время выхода в открытый космос. Лично я уже на следующий после внекорабельной деятельности (ВКД) день занимаюсь физкультурой в полном объеме. В пятницу я занимался на беговой дорожке и на силовом тренажере ARED, а в субботу были занятия на беговой дорожке и велотренажере. Таким образом я привожу себя в порядок", - рассказал Кононенко.

По его словам, после ВКД космонавтам требуется немного больше времени на сон, как правило, около 10 часов.

"Но полноценного дня отдыха Земля не дает. Это связано с тем, что после "выхода" необходимо выполнить большое количество критически важных работ по скафандру и операций на станции. Дело в том, что перед тем, как космонавты уходят на "выход", большинство систем МКС они переводят в режим консервации или режим внекорабельной деятельности. По возвращении, в этот же день, необходимо провести работы по расконсервации этих систем и приведению станции в исходное состояние. И, прежде всего, это касается систем жизнеобеспечения", - подчеркнул космонавт.

Кроме того, Кононенко уточнил, что сразу после ВКД начинается выполнение определенных действий со скафандрами, которые необходимо продолжить и завершить к концу второго дня.

Кононенко и космонавт Роскосмоса Николай Чуб совершили выход в открытый космос 24 апреля. Космонавты успешно выполнили все работы за 4 часа 36 минут, опередив планируемый график на два часа.