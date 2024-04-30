Представлены наушники Beats Solo 4 и Solo Buds без активного шумоподавления

Компания Beats официально представила две новые модели наушников: Solo 4 и Solo Buds. Они отличаются от многих конкурентов отсутствием функции активного шумоподавления, сообщает портал Rozetked.

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Beats Solo 4 — это накладные наушники, которые стоят $200 (около 18,3 тыс. руб.). Вместо активного шумоподавления новинка предлагает эргономичные акустические насадки, которые помогают защитить пользователей от внешнего шума.

Автономность наушников составляет до 50 часов. Они оснащены микрофоном для отсеивания шума при звонках и поддерживают проводной звук через USB-C или разъем 3,5 мм. Это позволяет использовать их даже при разряженной батарее. Наушники также поддерживают функции «Локатор» на iOS и «Найди мое устройство» на Android.

Solo Buds — это внутриканальные наушники, которые оценили в $80 (около 7,3 тыс. руб.). Они тоже не имеют активного шумоподавления. Однако эта модель работает до 18 часов от одного заряда. При этом кейс для наушников не имеет аккумулятора и предназначен только для транспортировки и подзарядки Solo Buds.

Beats Solo 4 уже доступны для заказа на сайте Apple, а Solo Buds поступят в продажу в июне.