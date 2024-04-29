В Telegram появились опросы о блокировке каналов на Украине и России

Российские пользователи получили вопрос "нужно ли блокировать для россиян каналы, которые распространяют украинскую пропаганду" и три варианта ответа "да", "нет" и "я не из России". В свою очередь у украинцев спрашивают, нужно ли блокировать каналы, которые распространяют российскую пропаганду.

На момент публикации новости в канале Tginfo в опросах приняли участие около 2 тыс. человек. В случае с каждой из стран промежуточные результаты оказались примерно одинаковыми. Так в России за блокировку проголосовали 70% респондентов, против – 27%, а еще 3% выбрали вариант "я не из России". В случае с Украиной аналогичные ответы получили 76%, 21% и 3% соответственно.

"По количеству голосов видно, что опросы разослали пока на очень узкую тестовую выборку – в обоих опросах участие приняло менее двух тысяч пользователей. Что интересно, как в украинском, так и в российском опросе большинство поддерживает блокировку", – пишет Tginfo.

Незадолго до этого Павел Дуров рассказал о блокировке некоторых новостных каналов на Украине, направленную на борьбу с пропагандой.