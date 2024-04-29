Россиян предупредили о смартфонах Xiaomi, которые лучше не покупать

Редакция сетевого издания "Палач" составила список из пяти смартфонов Xiaomi, от покупки которых журналисты настоятельно рекомендуют воздержаться.

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В него попали переоцененный субфлагман, неудачный ультрабюджетник и не только. На первое место топа "Палач" поставил новейший ультрабюджетник Xiaomi Redmi A3. Журналисты считают, что единственным достоинством данного устройства является дизайн.

К минусам же модели отнесли медленный процессор MediaTek Helio G36, "тормознутый" тип памяти eMMC 5.1, "рыхлый" HD-экран и "слабенький" набор камер. Далее расположился Xiaomi Redmi Note 12S. В целом данный смартфон редакции издания нравится за счет сбалансированных характеристик.

Однако проблемой девайса якобы является цена в 15,6 тыс. руб. В качестве альтернативы Redmi Note 12S журналисты порекомендовали обратить внимание на Infinix Note 30 Pro. Кроме того, в тройку лидеров попала более новая модель Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G.

Слабым местом данного устройства определили процессор MediaTek Helio G99. Дело в том, что он поддерживает сенсоры камер с разрешением до 108 МП. Это проблема, поскольку разрешение основной камеры Redmi Note 13 Pro 4G составляет 200 МП – Helio G99 не способен раскрыть ее потенциал. В список обзорщиков также вошли Xiaomi Poco F5 и субфлагман Xiaomi 13T Pro.

Смартфону Poco досталось за то, что модель стоит дороже устройства нового поколения Poco X6 Pro, которое обладает более совершенными характеристикам. В свою очередь 13T Pro раскритиковали за высокую цену относительно базовой модели 13T, которая не оправдывается характеристиками.