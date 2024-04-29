Apple столкнулась с новым жестким требованием в Европе

Представители антимонопольного ведомства Европейского Союза (ЕС) сочли iPadOS, операционную систему Apple для iPad, «важной цифровой платформой». Таким образом, в рамках действия «Закона о цифровых рынках» (DMA), Apple должна в течение шести месяцев разрешить на iPadOS сторонние магазины приложений. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на пресс-релиз европейского регулятора.

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Формально iPadOS не подпадает под определение «важных цифровых платформ» по количеству активных пользователей (45 млн человек в месяц, – «Газета.Ru»). Однако в Еврокомиссии считают, что в ближайшем будущем iPadOS наверняка перешагнет этот порог. К тому же регулятор считает, что ОС Apple для планшетов уже сейчас является важным шлюзом, который связывает многих представителей бизнеса со своими клиентами (пороговым значением является 10 тыс бизнес-пользователей. – «Газета.Ru»).

«Закон о цифровых рынках» – это динамичный инструмент, который позволяет нам учитывать реалии цифровых рынков. Сегодня мы включили iPadOS от Apple в сферу действия обязательств DMA», – заявила комиссар по вопросам конкуренции и развития цифровой экономики Маргрет Вестагер.

В сентябре 2023 года важной цифровой платформой также была признана iOS. К марту 2024 года Apple привела платформу в соответствие требованиям DMA и, в частности, разрешила устанавливать на iPhone приложения не из App Store, а также позволила удалять с iOS предустановленные программы.