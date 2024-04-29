В iOS 18 компания Apple переработает многие встроенные приложения Apple, включая «Заметки», «Почту», «Фотографии» и не только. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на новый информационные бюллетень Power On известного инсайдера и корреспондента Bloomberg Марка Гурмана.

Гурман не раскрыл информацию о каких-либо новых функциях, запланированных для перечисленных приложений. Однако, ранее ходили слухи, что сервис «Заметки» получит поддержку отображения большего количества математических формул и встроенную возможность записи голосовых заметок. При этом, отметили в MacRumors, информация об изменениях в приложениях «Почта», «Фотографии» и «Фитнес» появилась впервые.

Гурман также подтвердил инсайд о том, что Apple наконец-то дабавит приложение «Калькулятор» в iPadOS 18.

Кроме отмеченных корреспондентом Bloomberg изменений, iOS 18, по слухам, получит много других улучшений. Например, Siri за счет ИИ станет «умнее» и полезнее, появится больше возможностей для кастомизации рабочего стола, карты в Apple Maps станут более информативными и не только.

Ожидается, что часть новых функций Apple представит 7 мая во время презентации iPad. Основная же часть нововведений iOS 18 и iPadOS 18 будет анонсирована в июне 2024 года в рамках конференции разработчиков WWDC.