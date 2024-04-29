В России почти в два раза подешевела Apple Vision Pro

В России резко подешевела MR-гарнитура Apple Vision Pro. На это обратила внимание редакция издания iPhones.ru.

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По данным iPhones.ru, сейчас на российских маркетплейсах и классифайдах некоторые продавцы готовы отдать нераспакованную версию Vision Pro на 256 ГБ за 350 тыс., 300 тыс. и даже 299 тыс. руб. Для сравнения: на старте продаж в России новинка Apple стоила около 500 тыс. руб.

При определенных условиях гарнитуру Apple можно купить еще дешевле. Так, по меньшей мере один продавец на «Авито» готов расстаться с товаром за 285 тыс. руб. при условии, что покупатель оплатит сразу две гарнитуры. Подержанные экземпляры и вовсе можно купить за 220 тыс. руб. Самая дешевая подержанная версия на 512 ГБ обойдется в 280 тыс. руб.

«Многие продавцы указывают в объявлениях, что шлемом практически не пользуются, поэтому продают его за ненадобностью», – пишет iPhones.ru.

Apple Vision Pro поступила в продажу в США в феврале 2024 года. Новые устройства в Apple Store продаются по цене $3,5 тыс., что по курсу на момент публикации новости равнялось примерно 323 тыс. руб.