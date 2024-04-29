Гидролог назвал сроки восстановления дамбы в Орске

На восстановление дамбы в Орске может потребоваться до двух лет. Такие сроки назвал РАН, доктор технических наук Михаил Болгов.

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Он пояснил, что все зависит от результатов следствия и причин произошедшего. «Это брак в одном месте, это случайность, не досмотрели, или это вся конструкция такая, из сэкономленного материала на неподготовленном ложе? <...> В одной точке было неправильно, или весь проект был ошибочным», — отметил гидролог. По его словам, это должно установить следствие.

Болгов добавил, что в случае восстановления одного разрушенного участка работы могут занять не более месяца. Однако если дамбу нужно будет строить заново, то на это, по оценкам эксперта, уйдет «год-два».

5 апреля в Орске произошел разрыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Спустя сутки дамбу прорвало еще в одном месте. К утру 7 апреля вода дошла до Оренбурга, там началась эвакуация жителей.