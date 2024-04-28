Telegram отключил несколько украинских чат-ботов

Телеграм отключил несколько украинских чат-ботов, которые собирали данные о расположении российских войск и объектов. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Страна.ua».

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В публикации отмечается, что был заблокирован бот Єворог, запущенный министерством цифровой трансформации в 2022 году, в который можно было пересылать координаты российской техники или военных.

Издание подчеркивает, что при попытки открыть чат-бота с украинского аккаунта Telegram пишет, что «имя не найдено».

Также не работают боты Службы безопасности Украины (СБУ), а также бот, оповещающий о летящих беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) Shahed.

До этого основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что в ближайшее время Telegram по требованию Apple может ограничить доступ к некоторым российским каналам в мессенджере для пользователей, чьи аккаунты привязаны к SIM-картам, зарегистрированным на Украине.

По словам Дурова, в Telegram приходят письма от Apple, в которых указывается, что определенные изменения здесь могут быть неизбежны. По крайней мере, для пользователей, получающих доступ к мессенджеру на iPhone с украинских SIM-карт.