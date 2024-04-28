Экран бюджетного Samsung оказался лучше, чем у iPhone 14 Pro Max

Специалисты DxOMark протестировали экран среднебюджетного смартфона Samsung Galaxy A55 и оценили его на 147 баллов. Это больше, чем у iPhone 14 Pro Max и других более дорогих смартфонов, обратил внимание портал iXBT.

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По итогу тестирования Samsung Galaxy A55 занял 15-е место в общем рейтинге, тогда как iPhone 14 Pro Max — 17. При этом более дешевый Galaxy A35 оказался не сильно хуже и набрал 143 балла (22-е место). Причем 147 баллов, как у Galaxy A55, имеет флагманский Galaxy S23+, а одинаковое количество баллов с Galaxy A35 оказалось у флагманского Huawei P60 Pro.

В DxOMark оценили естественную цветопередачу и хорошую читаемость экрана Galaxy A55, а также качество отображения видео в формате HDR10. Среди недостатков указали плохую защиту от случайных прикосновений к экрану и чрезмерную яркость дисплея в автоматическом режиме, из-за чего возникают проблемы при использовании в темном помещении.

Samsung Galaxy A55 оснащается 6,6-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой 120 Гц.