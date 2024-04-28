Представлен 27-дюймовый монитор Innocn за 9000 рублей

Innocn выпустила на китайский рынок новый 27-дюймовый монитор под названием 27D1Q, который подходит для работы и развлечений. Об этом сообщает издание GizmoChina.

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Монитор оснащен IPS-дисплеем с разрешением 2560 на 1440 пикселей и частотой обновления до 100 Гц. Панель имеет яркость 300 нит и угол обзора 178 градусов. Монитор охватывает 100% sRGB и 92% цветовой гаммы DCI-P3, а также имеет коэффициент контрастности 1300:1. Кроме того, устройство поддерживает HDR 10.

Монитор оснащен удобным интерфейсом Type-C, поддерживающим мощность до 65 Вт, что позволяет подключать устройства с помощью одного кабеля и не перегружать рабочий стол проводами. Другие варианты подключения включают один порт HDMI 2.0, один порт DP 1.4 и аудиоразъем 3,5 мм.

Регулируемая подставка обеспечивает подъем на 120 мм и позволяет развернуть экран вертикально. Кроме того, модель поддерживает стандартное настенное крепление размером 100 на 100 мм.

Innocn 27D1Q уже доступен для покупки в Китае по цене 699 юаней, что по курсу на 28 апреля 2024 года равно $98, или 9 тыс. руб.