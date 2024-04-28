Представлен смартфон Infinix c игровым чипом и динамиками JBL

Компания Infinix представила в Саудовской Аравии свой новый смартфон GT 20 Pro. Об этом сообщает издание GizmoChina.

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Infinix GT 20 Pro оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с тонкими рамками. Дисплей имеет разрешение FHD+, частоту обновления 144 Гц, пиковую яркость 1300 нит и цветовую гамму DCI-P3. Он оснащен встроенным в экран сканером отпечатков пальцев для дополнительной безопасности.

GT 20 Pro имеет чип Dimensity 8200 Ultimate, который дополняют 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5x и 256 ГБ встроенной памяти типа UFS 3.1. Кроме того, устройство оснащено специальным игровым чипом Pixelworks X5 Turbo, который использует технологию MEMC для достижения частоты кадров в играх до 120 FPS.

Еще новинка оснащена аккумулятором емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 45 Вт. Устройство работает под управлением XOS 14 на базе Android 14. Для полного погружения в игры GT 20 Pro оснащен двумя динамиками JBL и линейным двигателем по оси X для виброотдачи.

GT 20 Pro оснащен 108-мегапиксельной основной камерой с оптической стабилизацией изображения, которую дополняют два 2-мегапиксельных вспомогательных датчика. На передней панели находится 32-мегапиксельная камера для селфи и видеозвонков.

Другие функции Infinix GT 20 Pro включают Wi-Fi 6, Bluetooth, GPS, NFC, ИК-передатчик и порт USB-C. Также GT 20 Pro имеет пыле- и водостойкий корпус со степенью защиты IP54.

Новинка уже доступна для покупки в Саудовской Аравии по цене от 1299 саудовских риалов, что по курсу на 28 апреля 2024 года равно примерно 32 тыс. руб.