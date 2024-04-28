Названа особенность нового флагмана Huawei, которой не может похвастаться даже iPhone

Новая серия флагманских смартфонов Huawei Pura 70 может похвастаться уникальной особенностью: более 90% компонентов этих устройств производятся китайскими компаниями. Исключением, как пишет GizmoChina, является одна из камер и процессор модели Ultra.

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Анализ компонентов Pura 70, проведенный японской исследовательской фирмой Fomalhaut Techno Solutions, показал, что китайские поставщики, такие как OFilm, Lens Technology, Goertek, Csun, Sunny Optical, BOE и Crystal-Optech, теперь поставляют почти все основные компоненты для смартфонов Huawei. Включая чипы, дисплеи, шасси, аккумуляторы и многое другое.

Только самый продвинутый процессор (Kirin 9010) и основная камера топового Pura 70 Ultra продолжают зависеть от иностранных технологий. Благодаря достижениям в производстве чипов и камер это ограничение, вероятно, будет преодолено в ближайшем будущем.

Honor и Huawei добились значительной популярности на своем внутреннем рынке в Китае, заняв первое место на рынке смартфонов согласно отчету IDC за первый квартал 2024 года. Огромная популярность серии Pura 70 привела к дефициту устройств в основных каналах продаж и росту цен на вторичном рынке.

По отраслевым оценкам, Huawei в этом году ожидает хорошие результаты: поставки смартфонов достигнут 50 млн единиц. Считается, что модель Pura 70 стала важной движущей силой этого успеха: продажи только этой серии уже превысили десятки миллионов.