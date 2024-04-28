Вклад бобров в борьбу с засухами и лесными пожарами поразил ученых

Американские ученые из Университета штата Юта проанализировали спутниковые снимки NASA, чтобы изучить результаты деятельности бобров и их воздействие на поддержание здоровья природы. По словам специалистов, грызуны оказали неоценимую помощь в оздоровлении окружающей среды и создании богатых водой территорий за счет строительства плотин. Результаты исследования опубликованы на официальном сайте космического агентства.

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Эксперты отметили, что запруды бобров не только стимулируют рост зелени, но и смягчают последствия засух, а также снижают риск лесных пожаров.

Например, в штате Айдахо один из ручьев стал пересыхать на 40 дней позже благодаря более чем 200 бобровым плотинам. В результате владельцы некоторых ранчо стали разводить этих животных и выпускать их в дикую природу ради экологического эффекта.

Наблюдения за деятельностью зверей ведутся с помощью онлайн-платформы под названием BRAT (Beaver Restoration Assessment Tool, инструмент оценки восстановления бобров). BRAT использует данные со спутников, показывающие подходящие места для строительства новых плотин с учетом доступных деревьев и других факторов. Ученые передают эту информацию в местные органы природоохраны или общественным организациям, которые привлекают бобров в нужные точки.

Исследователи отметили, что бобры во многих случаях справляются с работой экосистемных инженеров лучше человека.