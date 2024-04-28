Соцсеть TikTok заработала в России на iOS, в соцсети стали появляться новые видео. Об этом пишет РИА «Новости».

Вместе с тем, отметили журналисты, российские тиктокеры все еще не могут выкладывать свои ролики.

Шольц изобразил енота из TikTok

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина подчеркнула, в свою очередь, что у нее работает TikTok без каких-либо ограничений.

Напомним, что после публикации в 2022 году указа о введении административной ответственности за распространение фейков о ВС РФ китайская соцсеть ввела ограничения для российских пользователей: им запретили размещать новый контент в TikTok.