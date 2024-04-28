Легенды древней Земли: как открыли самое большое членистоногое

Палеонтология — наука, в которой ученым раньше было особенно трудно понять, с чем они имеют дело. Это обусловлено и психологическим фактором, ведь человеку иногда трудно осознать, что когда-то на нашей планете существовал грызун, весом 1-2,5 тонн, бронированная рыба, метровые сороконожки и многие другие.

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Мы уже писали про йекелоптеруса — самого большого представителя отряда ракоскорпионов, также известных как «морские скорпионы», или «эвриптериды». Теперь мы расскажем про историю открытия этого загадочного существа.

Немецкий палеонтолог Отто Якель родился в прусской провинции Силезия в 1863 году. Он окончил Лигниц-Риттер-Академию — типичное место учебы силезской аристократии. В 1883 году молодой исследователь отправился изучать геологию и палеонтологию в Бреслау (ныне Вроцлав). Отто Якелю посчастливилось поработать в Берлинском университете Фридриха-Вильгельма и в Геолого-палеонтологическом музее, а в период между 1906 и 1928 годами он был профессором Грайфсвальдского университета. Там же в 1912 году он основал Немецкое палеонтологическое общество.

Как палеонтолог, Якель специализировался на изучении ископаемых позвоночных, особенно рыб и рептилий, хотя ему больше везло на иглокожих — большая часть публикаций была именно о них.

В 1914 году Якель описал претельсон — предпоследний сегмент тела, найденный в Алькене в отложениях нижнего девона Рейнской области. в Германии. Он посчитал, что эта часть характерна для Pterygotus — древних гигантских ракоскорпионов, живших в в конце силурийского, начале девонского периода (428,2—412,3 млн лет назад). Это существо достигало 1,6 метров. Ученый заявил, что находка принадлежала ранее неизвестному виду, который получил название Pterygotus Rhenaniae.

В 1936 году немецкий палеонтолог Вальтер Р. Гросс недалеко от Оверата в Германии обнаружил хелицеры (ротовые придатки у членистоногих), метастомы (седьмой сегмент экзоскелета) и тельсон (анальный сегмент). Тогда его норвежский коллега Лейф Стёрмер представил более подробное описание вида.

В 1952 году был обнаружен еще один вид, который получил название P. howelli. В этом открытии тоже участвовал Стёрмер вместе с американским коллегой Эриком Кьеллесвиг-Варингом. Они исследовали ископаемые тельсон и тергит (верхнюю часть сегмента экзоскелета) из отложений нижнего девона формации Беартут-Бьютт в Вайоминге. Видовое название существо получило в честь Бенджамина Хауэлла из Принстонского университета, который одолжил исследованные в описании ископаемые образцы своим коллегам для исследований.

Только через 30 лет, в 1964 году Чарльз Д. Уотерстон выделил род Jaekelopterus. Фактом, который уверил ученого в том, что перед ним — отдельный род, стала сегментированность брюшных придатков у Jaekelopterus. Pterygotus такого явления не было, посчитал он. Родовое название существо получило в честь своего первооткрывателя — Отто Якеля.

На самом же деле ни у Jaekelopterus, ни у Pterygotus брюшные придатки не были сегментированы. Эта ошибка была вызвана неверной интерпретацией Стрёмера. Выяснить это ученым удалось в 1974 году, когда и было установлено, что более ранние исследования недооценивали размеры йекелоптеруса. Согласно новым данным, размер этого гиганта достигал 2,5 метров.

Сам йекелоптерус был очень необычным существом, размеры которого были действительно исполинскими. Не менее необычным было и его образ жизни, анатомия. О них можно почитать в нашем материале о йекелоптерусе.