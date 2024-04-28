TikTok внезапно заработал в России

У некоторых пользователей в России внезапно начало работать приложение TikTok. Ранее оно требовало использование VPN для доступа.

«27 апреля в приложение удалось попасть без использования VPN», — сообщает «Подмосковье сегодня».

Там добавили, что в списке рекомендованных видеозаписей стали появляться актуальные материалы.

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В марте 2022 года создатели TikTok временно остановили свою деятельность в России после принятия закона о фейках. Однако российские пользователи продолжали пользоваться приложением через VPN. Официальная информация о разблокировке TikTok не поступала.