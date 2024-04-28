В сети появились результаты прохождения бенчмарка AnTuTu новым Vivo X100s, который еще даже не был представлен. Новинка может стать самым мощным смартфоном первой половины 2024 года, сообщает портал GizmoChina.

Согласно утекшему скриншоту, Vivo X100s с новым чипом MediaTek Dimensity 9300+ набрал в AnTuTu 2,30 млн баллов. В тесте CPU он показал результат 538,8 тыс. баллов, в GPU — 940,9 тыс., память набрала 472,3 тыс., а UI — 353,1 тыс.

На данный момент самым мощным смартфоном по версии AnTuTu является игровой Asus ROG Phone 8 Pro на базе Snapdragon 8 Gen 3, который набирает в среднем 2,14 млн баллов.

По слухам, Vivo X100s будет оснащен плоским дисплеем и камерами, аналогичными тем, что установлены в базовом Vivo X100: основным и ультраширокоугольным модулями на 50 Мп и перископическим телеобъективом на 64 Мп с трехкратным оптическим зумом. Ожидается, что смартфон будет продаваться по цене от 3999 юаней (около 50 тыс. руб.), что выделяет новинку на фоне более дорогих конкурентов.

Вместе с Vivo X100s ожидается выход X100s Ultra с чипом Snapdragon 8 Gen 3 — их презентация запланирована на 7 мая. Появится ли новинка за пределами Китая, пока не сообщается.