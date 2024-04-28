На Марсе заметили похожие на пауков образования

Европейское космическое агентство (ЕКА) опубликовало снимки поверхности Марса, на которых можно увидеть образования, похожие на «пауков». Об этом пишет Science Alert.

По информации портала, данные тёмные, тонкие образования на марсианской поверхности скорее всего полностью сформированы в результате небиологических процессов.

© ESA/TGO/CaSSIS

Ранее в Reuters заявили, что с 2014 года сотрудники компании SpaceX получили свыше 600 травм из-за амбициозных стремлений главы компании американского бизнесмена Илона Маска в кратчайшие сроки совершить полёт на Марс.

Насколько реально колонизировать Марс?