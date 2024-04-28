Эксперт предупредил об опасности некоторых Wi-Fi-роутеров

Некоторые Wi-Fi-роутеры способны разряжать устройства и портить их аккумуляторы. Об этом в беседе с «Лентой.ру» предупредил россиян эксперт по продукту Wi-Fi в Дом.ру Никита Шешин.

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Он рассказал, что технология Wi-Fi на текущий момент представлена в нескольких поколениях: в 2013 году был принят стандарт Wi-Fi 5, в 2019-м — Wi-Fi 6, а в январе 2024-го Wi-Fi Alliance утвердила Wi-Fi 7, который на сегодняшний день не введен в эксплуатацию в России. Поэтому, как правило, пользователи выбирают между пятым и шестым поколением.

Последнее обещает преимущества по скорости, стабильности и безопасности, но нужен ли вам Wi-Fi 6, если вы не профессиональный стример или владелец офиса, в котором к одному роутеру одновременно подключаются сотни устройств? Попробуем разобраться, - Никита Шешин, эксперт по Wi-Fi

По словам Шешина, путешественники, много раз покидающие зону покрытия мобильного оператора и снова попадающие в нее в долгой дороге, замечают, что в поисках сети телефон разряжается быстрее. Точно так же аккумуляторы разряжает домашний роутер WiFi 5 — устройство непрерывно «общается» с ноутбуками и смартфонами и незаметно съедает заряд батареи, отметил он.

«В роутерах с WiFi 6 эта проблема устранена: благодаря технологии Target Wake Time устройство "договаривается" с подключенными гаджетами о частоте коммуникаций. В результате подзаряжаться придется реже, а значит, аккумулятор прослужит вам гораздо дольше», — поделился эксперт.

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Еще одно преимущество заключается в том, что роутеры с шестым поколением WiFi обеспечивают более быстрый и стабильный интернет, подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

«Если скорость вашего интернета на тарифе 300-400 мегабит в секунду, но вы замечаете замедление при просмотре онлайн-контента или частые разрывы соединения во время онлайн-игр, это может быть признаком нестабильности или медленной работы интернет-соединения, вызванной помехами и зашумлением. В многоквартирных домах установлены десятки роутеров: когда устройства работают на одной частоте, они мешают друг другу. Также сигнал может "перебивать" более мощный соседский роутер нового поколения. Wi-Fi 6 поможет решить эту проблему. Устройство будет передавать сигнал на других частотах — и соединение станет быстрым и стабильным», — привел пример Шешин.

Обзавестись Wi-Fi 6 он рекомендовал и семьям с большим количеством пользователей и устройств.

«Представим, что вся семья решила выйти в интернет одновременно: мама загружает ролик со свадьбы друзей, сын стримит игровую сессию, дочка листает рилсы, а отец созванивается с бабушкой и дедушкой по видеосвязи. С Wi-Fi 6 при высокой нагрузке интернет остается быстрым и стабильным. В то время как подключение большого количество устройств к Wi-Fi 5 приводит конкуренции за доступ к беспроводной сети, к перегрузке и замедлению соединения», — заключил специалист.

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