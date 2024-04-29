Космонавт рассказал о выполнении задач ВКД с опережением благодаря серьезному подходу

Российские космонавты смогли выполнить задачи первого в 2024 году выхода в открытый космос с опережением графика в два часа благодаря серьезному подходу, заявил спецкор ТАСС на Международной космической станции (МКС), командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

Кононенко и Николай Чуб 24 апреля в ходе внекорабельной деятельности (ВКД) выполнили задачи за 4 часа 36 минут вместо планируемых 6 часов 36 минут.

"Первоначальная расчетная продолжительность выхода не была ошибочной, специалисты оценили планируемое время правильно. Но именно наш серьезный подход, неоднократное обсуждение работ с Николаем и совместная подготовка внутри станции позволили существенно сократить время на выполнение операций и переходов к рабочим местам", - сказал Кононенко.

По словам космонавта, не стоит преуменьшать степень сложности произведенных работ. "Возможно, это самый короткий по продолжительности выход, но это не значит, что задачи ВКД были менее сложными. Планируемая длительность составляла около семи часов, поскольку выносимое и устанавливаемое оборудование было очень габаритным. С ним достаточно сложно было разместиться в объеме шлюзового отсека с учетом нашей антропометрии", - рассказал спецкор ТАСС.

Кононенко также отметил, что задачу осложняла необходимость совершить очень много переходов по внешней поверхности станции.

"Мы вышли из модуля МИМ-2, переместились на МЛМ, затем работали на служебном модуле, после чего вернулись обратно на МИМ-2, где также выполняли установку научного оборудования, протягивали кабели, стыковали электроразъемы", - уточнил космонавт.

В ходе внекорабельной деятельности космонавты развернули малогабаритный радиолокатор на поверхности модуля "Наука", а также установили аппаратуру экспериментов "Кварц-М" и "Перспектива-КМ" снаружи модуля "Поиск". Кроме того, Кононенко и Чуб демонтировали контейнер "Биориск-МСН" на модуле "Поиск", развернули блок контроля давления и осаждений на этом же модуле и взяли пробы-мазки с поверхности модуля "Наука".