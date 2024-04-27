В России начали продавать ИИ-смартфон Rabbit R1 за 30000 рублей

Продавцы на «Авито» начали принимать заказы на поставку необычного ИИ-смартфона Rabbit R1 из США в Россию. За такое необычное устройство просят от 30 тыс. руб., сообщает портал Hi-Tech Mail.ru.

Согласно источнику, на российской торговой площадке уже представлены более десяти предложений, в которых продавцы готовы привезти из США, где продается Rabbit R1, в Россию. За товар и свои услуги они просят 30-40 тыс. руб. При этом само устройство в США продается за $199 (около 18,2 тыс. руб.) без учета налогов.

В Hi-Tech Mail.ru отметили, что в России Rabbit R1 будет работать с некоторыми ограничениями, так как этот ИИ-ассистент предназначен для использования на американском рынке. Например, он может вызвать такси, но только через Uber, а музыку можно включить через Spotify. Будет ли актуален девайс с урезанной функциональностью и высоким ценником в России, пока неясно.

Rabbit R1 представляет собой гаджет размером с половину обычного телефона, оснащенный 2,88-дюймовым сенсорным экраном, вращающейся камерой для фото и видео зрения, а также колесиком, которое отвечает за управление. Работает ИИ-ассистент на базе чипа MediaTek Helio P35 с предустановленными 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Автономность составляет одни сутки. Есть поддержка Nano SIM, 4G LTE, Wi-Fi и Bluetooth 5.0. Система работает под управлением операционной системы Rabbit OS со встроенными нейросетями.