Пользователи теряют доступ к Apple ID из-за сбоя в сервисах компании

Пользователи гаджетов Apple столкнулись с масштабными сбоями, из-за которых часть клиентов компании потеряли доступ к Apple ID. Об этом сообщает 9to5Mac.

Отмечается, что пользователи со всего мира получают внезапные блокировки Apple ID без каких-либо объяснений причин. Сначала пользователя автоматически «выбрасывает» из учетной записи, после чего наступает блокировка — клиенту попросту не позволяют залогиниться обратно. При этом активированная функция «защита украденного устройства» может дополнительно усугубить ситуацию — выход из Apple ID оборачивается сложностям с восстановлением доступа.

«Если вы попытаетесь войти в систему, используя исходный пароль Apple ID, ваша учетная запись будет заблокирована. Затем вам придется сбросить пароль, прежде чем вы сможете снова войти в систему. Кажется, нет никакой причины или объяснения, почему это происходит», — сообщает издание.

На данный момент в самой Apple пока никак не прокомментировали ситуацию.

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