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Mail.ru запустил нейросеть, восстанавливающую старые фотографии

В России разработали нейросеть, способную реставрировать старые фотографии и восстанавливать утерянные детали на них

Mail.ru запустил нейросеть, восстанавливающую старые фотографии
© Ferra.ru

Mail.ru представила новую технологию восстановления фотографий с помощью нейросетей. Теперь все пользователи могут восстанавливать черно-белые снимки или восполнять утерянные элементы на старых фотографиях. Доступ к сервису открыт с 25 апреля.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно загрузить скан фотографии на специальную страницу и сохранить новую версию в Облаке Mail.ru. После этого отреставрированные фото можно будет поделиться с друзьями, загрузить в социальные сети или сохранить в архиве семьи.

Новая нейросетевая модель не имеет ограничений по количеству обрабатываемых фотографий и использует для обучения тысячи фотографий и видео из общедоступных источников. Это позволяет восстанавливать детали и раскрашивать снимки с большой точностью, придавая им более современный вид.

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