Новый мощный MacBook Air M3 сильно подешевел в России

Стоимость представленного в марте MacBook Air M3 на 13 дюймов опустилась в России до 116 тыс. руб. Об этом сообщает портал «Палач».

© Apple

MacBook Air M3 был представлен в США в начале марта по цене от $1099 (около 100 тыс. руб.). В России эта модель с памятью на 256 ГБ продается у крупных ретейлеров в среднем за 146-155 тыс. руб. Однако в некоторых магазинах версия 8/256 ГБ с 8-ядерным графическим чипом предлагается по цене от 116 тыс. руб.

Модель с 15-дюймовым экраном можно найти за 128 тыс. руб. вместо 165-180 тыс. руб. в рознице. Отмечается, что стоимость устройства может отличаться в зависимости от региона и магазина.

Эксперты хвалят MacBook Air M3 за высокую производительность, наличие современного Wi-Fi 6E и возможность подключения сразу двух мониторов. Кроме того, в отличие от прошлогодних моделей, Air M3 в базовой версии имеет скоростной SSD, тогда как Air M2 предлагал более медленную память в версии на 256 ГБ. Однако переплачивать за новую модель пользователям прошлогодней модели все равно не рекомендуют.