Первая в мире космическая система для наблюдения Арктики создана в России

Государственная комиссия по проведению летных испытаний космических комплексов социально-экономического, научного и коммерческого назначения, рассмотрела результаты летных испытаний высокоэллиптической гидрометеорологической космической системы "Арктика-М" с космическим аппаратом "Арктика-М" № 2.

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Принято решение о завершении испытаний и применении по целевому назначению орбитальной группировки, состоящей из спутников "Арктика-М" № 1 и № 2.

Впервые в мире Россия создала гидрометеорологическую космическую систему, обеспечивающую непрерывное наблюдение арктического региона Земли и прилегающих территорий.

Как рассказали в "Роскосмосе", первый такой спутник был выведен на орбиту в феврале 2021 года. Второй - в декабре 2023 года. Два космических аппарата "Арктика-М" в составе системы обеспечивают круглосуточный мониторинг поверхности и облачности Земли и морей в арктическом регионе и прилегающих территориях, а также постоянный и надежный обмен метеорологической информацией и определение местоположения судов, самолетов и других подвижных объектов, терпящих бедствие, в рамках международной спутниковой системы поиска и спасания "КОСПАС-САРСАТ".

Высокоэллиптическая гидрометеокосмическая система "Арктика-М" и спутники серии "Арктика-М" разработаны и изготавливаются в НПО Лавочкина".

Космический аппарат "Арктика-М" создан на базе унифицированной платформы "Навигатор" НПО им. С. А. Лавочкина: она обеспечивает функционирование спутника на всех этапах его автономного полета. На платформу установлен комплекс целевой аппаратуры.

Кстати, в декабре 2022 года в НПО им. С. А. Лавочкина заявили, что спутниковую группировку расширят до четырех аппаратов.

Новые спутники позволяют получать обзорное изображение арктического региона Земли (недоступного для непрерывного наблюдения с геостационарной орбиты) не реже, чем раз в 15-30 минут.

Кстати, орбита "Арктики" имеет свои особенности - аппараты периодически удаляются от земной поверхности и дают разномасштабные изображения, у них отличная от вращения Земли скорость, а также непрерывное изменение ракурса съемки. С учетом этого у спутников повышенные требования к радиационной защите аппаратуры, увеличена площадь солнечных батарей.