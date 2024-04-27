РФ первой в мире создала космическую систему наблюдения за Арктикой

Спутник «Арктика-М» №2 приняли в эксплуатацию, таким образом Россия первой в мире создала космическую систему наблюдения за Арктикой. Об этом сообщили в «Роскосмосе».

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В корпорации отметили, что сегодня, 27 апреля, были рассмотрены результаты летных испытаний системы «Арктика-М» с космическим аппаратом «Арктика-М» №2, по итогам которых было принято решение о его приеме в эксплуатацию по целевому назначению орбитальной группировки, состоящей из космических аппаратов «Арктика-М» № 1 и № 2.

«Впервые в мире Россией создана гидрометеорологическая космическая система, обеспечивающая непрерывное наблюдение арктического региона Земли и прилегающих территорий», — говорится в тексте.

Напомним, что первый спутник «Арктика-М» №1 был выведен на орбиту в феврале 2021 года, а второй — в декабре 2023 года.