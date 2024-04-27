Киркоров выпустил беспроводные наушники в виде помады

Филипп Киркоров выпустил беспроводные наушники в нестандартном дизайне, которые поставляются в кейсе, похожем на помаду для губ. Видео с демонстрацией аксессуара в своем Telegram-канале опубликовал журналист Олег Пилягин.

В ролике показано, что при открытии коробки с наушниками начинает играть песня «Дива» Филиппа Киркорова, а при подключении устройства к смартфону запускается приветственная фраза:

«Добрый вечер, с вами Филипп Киркоров».

Согласно описанию товара на сайте интернет-магазина, каждый наушник имеет аккумулятор емкостью 30 мАч, а кейс – 400 мАч, что позволяет им проработать до 5 часов без подзарядки. Весь комплект весит 579 граммов. Заявлена поддержка Bluetooth 5.3 и системы активного шумоподавления, однако подробностей об этом нет. Наушники совместимы с Android и iOS.

Дизайн наушников примечателен тем, что кейс в виде помады уже использовался в моделях Huawei FreeBuds Lipstick. Причем сами наушники похожи на модель от Huawei и Apple AirPods.

Музыкальный аксессуар от Филиппа Киркорова уже доступен для покупки со скидкой по цене 4,6 тыс. руб. Без скидки стоимость наушников составит уже 12,6 тыс. руб.