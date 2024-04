Бюджетный Google Pixel 8a получит встроенные нейросети бесплатно

Готовящийся к выходу бюджетный смартфон Google Pixel 8a получит встроенные ИИ-функции, которые до этого были доступны во флагманских моделях. Информацию об этом с утекшим промороликом опубликовал авторитетный инсайдер OnLeaks совместно с порталом MySmartPrice.

© Газета.ру

Согласно рекламному ролику, Google Pixel 8a получит поддержку функции Best Take, которая позволяет менять «неудачные» лица на фотографиях, задействуя детали из других кадров. Среди других функций значатся: Circle to Search, позволяющий «гуглить» информацию с экрана, Live Translate для перевода текста в режиме реального времени и Audio Magic Eraser, удаляющая посторонний шум с видео. Эти функции будут работать бесплатно.

По слухам, которые подтверждались более ранними утечками, Pixel 8a получит OLED-экран на 6,1 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. За производительность новинки будет отвечать чип Google Tensor G3, используемый во флагманских Pixel 8 и 8 Pro, а основная камера на 64 Мп будет дополнена ультраширокоугольным модулем на 13 Мп. Смартфону также приписывают семь лет поддержки патчами безопасности.

Презентация Pixel 8a ожидается в мае в рамках конференции Google I/O 2024.