Ученые заметили изменения солености прибрежных вод под воздействием Эль-Ниньо

Ученые заметили изменение солености прибрежных вод под воздействием Эль-Ниньо. Согласно публикации в Geophysical Research Letters, команда Лаборатории реактивного движения NASA использовала спутниковые снимки, чтобы установить содержание растворенной соли на поверхности мирового океана с 2011 по 2022 год.

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Эль-Ниньо — это колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающее влияние на климат. Оно способно привести к сильным дождям и снегопадам на юго-западе США, засухе в Индонезии, а также повышению глобальной температуры.

Ученые решили изучить влияние явления на соленость и использовали снимки океанов, собранные в ходе научных миссий с 2011 по 2022 год. Выяснилось, что соленость в зонах вблизи побережья по меньшей мере в 30 раз более изменчива, чем в открытом океане. Связь между дождем, реками и солью особенно заметна в устьях крупных речных систем, таких как Миссисипи и Амазонка, где шлейфы пресной воды видны из космоса.

Например, во время мощного Эль-Ниньо в 2015 году меньшее количество осадков над сушей привело к уменьшению стока рек и к заметно более высокому уровню солености в районах океана, расположенных в 200 км от берега. В других случаях наблюдалось обратное — соленость снижалась на отдельных участках из-за увеличения стока рек при обильных осадках.

В статье также сообщается, что соленость в прибрежных водах достигает максимального значения каждый март и снижается до минимального примерно в сентябре. В открытом океане цикл оказался другим — поверхностная соленость достигает среднего глобального минимума с февраля по апрель и глобального среднего максимума с июля по октябрь.