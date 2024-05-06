Зачем на проводах развешивают цветные шарики?

Наверняка вы хоть раз замечали, что на линиях электропередач иногда висят цветные шарики. Но зачем они нужны? Портал mail.ru раскрыл загадку.

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Насчет цветных шариков выдвигают самые разные теории. Кто-то говорит, что они оборудованы специальными датчиками, которые не дают линиям электропередач покрыться льдом. Другие считают, что загадочные шарики как-то замешаны в дорожной инфраструктуре. Третьи вообще утверждают, что они накапливают статическое электричество и служат своего рода громоотводами.

На самом деле, реальность гораздо более прозаична: шарики на проводах — результат популярности малой авиации. Причем не только в России, но и в других странах мира. Яркие шарики играют роль маркеров, которые помогают летчикам ориентироваться при дневном свете. Если самолету вдруг потребуется совершить экстренную посадку, пилот может просто не заметить провода — столкновение с ними способно привести к ужасной катастрофе.

Иными словами, цветные шарики — это аналог дорожных знаков для автомобилистов, и их использование регламентируется по документам. Если точнее, по инструкции ПАО «Россети»: она предписывает, что шарики-маркеры должны быть изготовлены из термостойкого пластика и покрыты составом, повышающим устойчивость к внешней среде.

Обычно шарики развешивают так, чтобы цвета чередовались: один красный, один белый. Или один оранжевый, один белый, на расстоянии от 30 до 40 метров между каждым. Точная цифра зависит от размера самих шаров — их диаметр иногда составляет аж 130 сантиметров. Параметры подбираются индивидуально под конкретную местность и высоту линий электропередач, ведь шарики должны быть хорошо видны с высоты.