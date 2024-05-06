Зачем на проводах развешивают цветные шарики?
Наверняка вы хоть раз замечали, что на линиях электропередач иногда висят цветные шарики. Но зачем они нужны? Портал mail.ru раскрыл загадку.
Насчет цветных шариков выдвигают самые разные теории. Кто-то говорит, что они оборудованы специальными датчиками, которые не дают линиям электропередач покрыться льдом. Другие считают, что загадочные шарики как-то замешаны в дорожной инфраструктуре. Третьи вообще утверждают, что они накапливают статическое электричество и служат своего рода громоотводами.
На самом деле, реальность гораздо более прозаична: шарики на проводах — результат популярности малой авиации. Причем не только в России, но и в других странах мира. Яркие шарики играют роль маркеров, которые помогают летчикам ориентироваться при дневном свете. Если самолету вдруг потребуется совершить экстренную посадку, пилот может просто не заметить провода — столкновение с ними способно привести к ужасной катастрофе.
Иными словами, цветные шарики — это аналог дорожных знаков для автомобилистов, и их использование регламентируется по документам. Если точнее, по инструкции ПАО «Россети»: она предписывает, что шарики-маркеры должны быть изготовлены из термостойкого пластика и покрыты составом, повышающим устойчивость к внешней среде.
Обычно шарики развешивают так, чтобы цвета чередовались: один красный, один белый. Или один оранжевый, один белый, на расстоянии от 30 до 40 метров между каждым. Точная цифра зависит от размера самих шаров — их диаметр иногда составляет аж 130 сантиметров. Параметры подбираются индивидуально под конкретную местность и высоту линий электропередач, ведь шарики должны быть хорошо видны с высоты.