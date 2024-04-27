Ученые рассказали о птице, летающей выше всех остальных

Портал IFLScience рассказал о птице, которая поднимается на высоту, недостижимую для большинства ее сородичей — это африканский сип, хищник из рода грифов.

В 1973 году африканский сип врезался в коммерческий самолет над Кот-д'Ивуаром на высоте в 11 300 метров. Один из двигателей самолета был поврежден, но авиалайнеру удалось успешно приземлиться. К сожалению, птице не повезло: все, что осталось от того африканского сипа, это пять целых и 15 поврежденных перьев.

Ученые рассказывают, что африканские сипы очень общительны и образуют моногамные пары: оба родителя заботятся о птенцах в течение первых 150 дней их жизни.

Длина тела африканских сипов составляет 65-85 сантиметров, вес достигает четырех-пяти килограммов, а их мощные крылья имеют размах более двух метров.

Среди соперников сипов по высоте полета - обыкновенный журавль (зарегистрирован его полет на высоте в десять тысяч метров) и горный гусь (7300 метров).

Ареал обитания африканских сипов охватывает несколько стран, включая Зимбабве, Сенегал и Эфиопию. Время от времени они также появлялись в Средиземноморье, в Испании.

В будущем эти птицы могут стать большей редкостью — вид занесен в Красную книгу как находящийся под угрозой исчезновения. Как и многим другим африканским птицам, им угрожает охота, потеря среды обитания и недоступность единственного источника пищи — падали.

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Многие африканские сипы погибают в результате отравлений, чаще всего это происходит в Восточной Африке. Ученые связывают это с пестицидом под названием карбофуран и препаратом диклофенак. Это средство может использоваться в ветеринарии, но оно смертельно для сипов, если присутствует в поедаемой ими падали.