На что нужно обращать внимание при покупке подержанного ноутбука?

Покупка подержанного ноутбука может сэкономить деньги, но есть риск наткнуться на мошенников или, по неопытности, переплатить за поврежденное устройство. Портал howtogeek.com рассказал, на что стоит обращать внимание при покупке ноутбука с рук.

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Проверьте клавиатуру и трекпад

Прежде всего, начать инспекцию ноутбука стоит с клавиатуры и трекпада. Для проверки клавиатуры можно перейдите на сайт Keyboard Tester и по очереди нажмите на каждую клавишу. Если все нажатия отображаются корректно, то, скорее всего, клавиатура в хорошем состоянии. Кроме того, убедитесь, что вам комфортно печатать.

Трекпад проверить проще: перемещайте курсор по экрану, чтобы посмотреть на отзывчивость. Попробуйте использовать разные жесты, вроде двухпальцевой прокрутки.

Микрофон и колонки

Для проверки колонок выберите какой-нибудь хорошо знакомый вам трек, после чего проиграйте его на ноутбуке. Проверьте, корректно ли работают разъемы для аудио. Можно также воспользоваться встроенной диагностикой Windows: она находится в настройках системы. Если звук чистый, то все в порядке. Для проверки микрофона же перейдите в панель управления, выберите тест записи и посмотрите, улавливает ли он звуки.

Вебкамера

Если вы собираетесь пользоваться встроенной камерой, то не забудьте проверить и ее. Проще простого: откройте меню «Пуск» и перейдите в приложение «Камера». Если оно обнаруживает вебкамеру и качество картинки достаточно четкое, то все отлично.

Аккумулятор

Чем дольше ноутбук был в пользовании, тем сильнее могла истощиться его батарея. Поэтому перед покупкой подержанного устройства обязательно нужно убедиться в том, что его аккумулятор не слишком изношен. Для этого можно сгенерировать в Windows отчет о состоянии батареи.

Откройте Windows PowerShell от имени администратора.

Введите команду Powercfg /batteryreport и нажмите Enter.

и нажмите Enter. Отчет автоматически сохранится в C:\Users\%ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ%\battery-report.html .

. Откройте файл battery-report.html и перейдите в секцию Installed Batteries.

Сравните параметры Design Capacity (изначальная мощность батареи) и Full Charge Capacity (актуальная мощность батареи. Если разница между ними слишком большая, то, возможно, аккумулятор придется поменять.

Wi-Fi и проводное подключение

Нет ничего хуже, чем ноутбук без возможности беспроводного подключения. Перед покупкой проверьте, работает ли Wi-Fi — просто подключитесь к любой доступной сети. После этого также стоит проверить Ethernet-порт и USB-разъемы. И не забудьте о Bluetooth!