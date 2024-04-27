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Microsoft сообщила о дефиците облачных вычислений для развёртывания ИИ

Компания Microsoft в отчёте за III квартал 2024 финансового года рассказала о растущем дефиците вычислительных мощностей, из-за чего не хватает возможностей для развёртывания инфраструктуры дата-центров для обработки данных ИИ-технологий.

Microsoft сообщила о дефиците облачных вычислений для развертывания ИИ
© globallookpress.com

Выручка компании выросла на 17% по сравнению с отчётным периодом в прошлом финансовом году, зато расходы на капитальные вложения в наращивание и поддержку облачных вычислений для ИИ выросли на 79%. Потому у Microsoft нехватка средств на более существенное развёртывание облачной инфраструктуры для ИИ.

При этом на доходы от ИИ повлияла текущая нехватка мощностей, и ещё больше скажется по мере внедрения человекоподобных функций в большие языковые модели (LLM).

«У нас есть спрос, который немного превышает предложение», — заявила в ходе пресс-брифинга финансовый директор Microsoft Эми Худ.
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