Научно-фантастические реальности, которые нужны нам в реальности

Технологии постоянно развиваются: гаджеты, которые еще совсем недавно были фантастикой, постепенно становятся реальностью. Портал SlashGear рассказал об устройствах из научно-фантастических фильмов и сериалов, которые очень бы пригодились в реальном мире.

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Трикордер из «Звездного пути»

Трикордер — предмет экипировки большинства членов звездного флота, и он полезен в самых разных ситуациях. Гаджет преимущественно используются для анализа, сбора и записи различной информации. Например, психо-трикордер применяется для психических обследований, медицинский — для диагностики травм и заболеваний. Другие варианты трикордера предназначены для работы на местности и сбора подробных данных о живых организмах.

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Ховерборд из «Назад в будущее 2»

Из-за премьеры «Назад в будущее 2» в 1989 году почти каждый человек внезапно захотел собственный ховерборд — по сути, летающий скейтборд. Летающие машины долгое время были популярным тропом в научной фантастике, но ховерборд взглянул на эту идею с более «молодежной» точки зрения. И, что любопытно, фантастический гаджет смогли претворить в реальность: он далек от коммерческого продукта, но тем не менее.

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Регидратор из «Детей шпионов»

Регидратор похож на футуристическую микроволновку, но он не разогревает еду, а магически превращает сухие пакеты в полноценные блюда. Причем идея не так уж и далека от реальности. Некоторые компании ведут разработку «принтеров» для еды: например, производитель пасты Barilla создал машину для печати пасты в разных формах. Но это все-таки немного не то.

Дистикомб из «Дюны»

Дистикомб — жизненно важный предмет снаряжения для обитателей пустынной планеты Арракис. Он захватывает влагу человеческого тела и перерабатывает пот в питьевую воду, что позволяет не страдать от обезвоживания. На Земле этот футуристический костюм тоже пригодился бы в жарких регионах, но пока он существует разве что в форме косплея.

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Звуковая отвертка из «Доктора Кто»

Незаменимый помощник Доктора и универсальный гаджет для любых задач. Звуковая отвертка может взламывать замки и компьютеры, диагностировать медицинские проблемы, поджигать горючие газы, создавать силовые поля и многое другое. Пожалуй, не нужно объяснять, почему она была бы полезной в повседневной жизни.