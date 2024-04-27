Ученые открыли новое свойство воды

Новое свойство воды раскрыли ученые
Команда из Массачусетского технологического института (MIT) раскрыла ранее неизвестное свойство воды. Наблюдения показали, что вода может испаряться без источника тепла, используя только свет. Это явление получило название «фотомолекулярный эффект».
Это открытие может разрешить 80-летнюю загадку науки. Ученые еще несколько десятилетий назад заметили, что облака поглощают больше света, чем предполагают законы физики. Но причины оставались неизвестными – до недавнего времени.
Ученые провели 14 экспериментов, в ходе которых доказали, что фотоны видимого спектра света могут расщеплять скопления воды в атмосферном воздухе. Они предположили, что этот эффект широко распространен в природе.
«Открытие может помочь нам по-новому понять, как солнечный свет взаимодействует с облаками, туманом, океанами и другими природными водоемами, влияя на погоду и климат», – подчеркнули ученые.
Новые данные способны повлиять на разные области науки, от изменения климата до прогнозов погоды. Также они могут указать на новые пути производства энергии и чистой воды, сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).