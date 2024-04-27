Sharp намерена открыть в Индии завод по производству дисплеев

Японская Sharp Corporation планирует построить в Индии завод по выпуску дисплеев последнего поколения.

Об этом сообщает газета Times of India со ссылкой на источники.

"Sharp обратилась с просьбой к индийскому федеральному правительству рассмотреть предложение о строительстве предприятия по выпуску дисплеев последней модели Series 10. Предполагается, что индийский завод корпорации будет иметь большую производственную мощность, чем ее аналогичное предприятие в Японии", - сказал собеседник издания.

На состоявшейся на этой неделе встрече с министром коммуникаций, электроники и информационных технологий Индии Ашвини Вайшнавом руководители Sharp заявили, что компания планирует превратить новый завод в глобальный производственный центр для поставок дисплеев на мировой рынок. Они также сообщили, что планируют инвестировать $3-5 млрд в производство полупроводников в Индии.

В настоящее время японский производитель ведет переговоры о предоставлении площадей под строительство предприятия по выпуску дисплеев с властями индийских штатов Телангана, Гуджарат и Махараштра. Переговоры и согласования, по оценкам, могут занять не менее девяти месяцев.

Правительство Индии рассчитывает, что в ближайшие пять лет в стране будут запущены три-четыре завода по выпуску полупроводников в рамках плана создания собственной отрасли производства микрочипов, на реализацию которого ассигнованы $10 млрд. С этой целью власти активно привлекают зарубежные компании, создавая благоприятные условия, в том числе путем финансового стимулирования. Ранее штат Гуджарат подписал соглашение с американской транснациональной корпорацией Micron Technology о создании завода в регионе, общие инвестиции в который могут составить почти $3 млрд. Ожидается, что он начнет выпуск продукции уже в декабре 2024 года. В конце прошлого года тайваньская компания Foxconn подала заявку на размещение производства микросхем в стране.