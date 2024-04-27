iPhone 18 могут получить новейшие чипы 1,6-нм чипы от TSMC

Издание Gizchina предположило, что будущие iPhone 18 могут получить чипы принципиально другого класса. Обозреватели считают, что в силу хороших деловых отношений между Apple и тайваньской TSMC вендор может оснастить свои смартфоны 1,6-нм чипами.

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Предположения инсайдеров основаны на том, что TSMC уже работает над чипами 2-нм и даже 1,4-нм. И появление всё более «тонких» чипов может последовательно происходить каждый год с выпуском очередного поколения iPhone.

Например, уже в 2024 году в iPhone 16 Apple может использовать 3-нм техпроцесс производства N3E от TSMC для своего чипсета А18. Процесс N3E будет улучшен по сравнению с процессом N3B, который используется в чипсете A17 Pro. По более ранней информации, TSMC начнёт производство 2-нм чипов в 2025 году.

Следовательно, в линейке iPhone 17 будет использоваться 2-нм техпроцесс для чипа A19. Стало быть, в iPhone 18 2026 года Apple вполне может использовать чипы, выполненные по 1,6-нм техпроцессу.