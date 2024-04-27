Компания Nothing выпустит бюджетный смартфон под брендом CMF

Компания Nothing в ближайшем будущем представит первый бюджетный смартфон своего суббренда CMF. Новинка уже прошла несколько сертификаций, сообщает портал 91Mobiles.

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Изначально в одной из баз данных было обнаружено упоминание некоего смартфона Nothing с номером модели A015, из-за чего многие предположили, что компания готовится к презентации флагманского Phone (3). Однако вскоре устройство появилось в базе BIS с упоминанием суббренда компании — CMF, который до этого выпускал лишь аксессуары.

Кроме того, на форуме Reddit в марте появился пост от пользователя с ником Invalid-01, в котором он продемонстрировал концептуальный дизайн CMF Phone (1) и характеристики устройства. Так, на приложенном постере изображен оранжевый смартфон, который некоторым пользователям напомнил пластиковый iPhone 5c.

Устройство якобы оснащается 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, а за его производительность отвечает чип Snapdragon 7 Gen 1, дополненный 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. Среди прочих особенностей отмечается наличие камеры с разрешением 24 Мп и фронтальная камера, выезжающая из корпуса. Также упоминается наличие двухгодичной гарантии и цена в размере $149 (около 13,7 тыс. руб.).

Является ли это выдумкой автора или компания таким образом «прощупывает» почву, не ясно.