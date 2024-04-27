Нейросетевой модели Сбера GigaChat исполнился год

С момента запуска ровно год назад нейросетевой моделью Сбера GigaChat воспользовались более 90 млн раз, сообщает пресс-служба Сбера.

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В Сбере отметили, что аудитория увеличилась до 5 млн уникальных пользователей.

«Невероятно, что уже пролетел год с момента выхода GigaChat. За этот небольшой период нашим командам удалось создать модель, входящую в «высшую лигу» генеративного искусственного интеллекта, вместе с моделями, созданными западными и китайскими технологическими гигантами», — отметил старший вице-президент, CTO Сбербанка Андрей Белевцев.

Для бизнеса доступны 3 модели нейросети, которые отличаются по скорости, возможностям следовать сложным инструкциям и размером контекстного окна.

Также в Сбере отметили, что GigaChat API насчитывает более 4 тыс. бизнес-клиентов.

GigaChat умеет не только работать с разными видами информации и генерировать идеи, но также нейросеть может поздравить близких с праздником, создать открытку.

С момента запуска в феврале 2024 года чат-бота GigaChat Вконтакте, количество активных пользователей увеличилось в 10 раз и достигло 1,7 млн человек.

«За прошедший год GigaChat не только продемонстрировал колоссальный рост в качестве и функциональности, но и стал важнейшим инструментом трансформации бизнеса», — отметил CEO SberDevices Денис Филиппов.

Также GigaChat вошла в пятерку лучших AI-сервисов в мире по версии издания Arabian Business.